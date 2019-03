Polizeipräsidium Offenburg / Bietigheim - Einbruch

Bietigheim - Einbruch

Bietigheim - Von Einbrechern verursachter Lärm hat am frühen Montagmorgen den Besitzer eines Cafés in der Rheinstraße geweckt. Nachdem die Langfinger gegen 2.30 Uhr ein Fenster aufhebelten, machten sie sich an zwei Spielautomaten zu schaffen und konnten Bargeld erbeuten. Der genaue Diebstahlschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Trotz sofort eigeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den derzeit noch unbekannten Tätern zu entwischen. Beamte des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ms

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/