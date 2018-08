Polizeipräsidium Offenburg / Bietigheim , Muggensturm - ...

Bietigheim (B 36), Muggensturm - Flächenbrände, Zeugen gesucht

Bietigheim (B 36), Muggensturm - Zu zwei Flächenbränden entlang der B 36 bei Bietigheim und Ötigheim, wie auch zu einem an der Einmündung der K 3717 und der K 3728 bei Muggensturm, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Polizei am Dienstagmittag ausrücken. Ab 16 Uhr informierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Leitstellen über die insgesamt etwa 3 000 Quadratmeter großen Brände. Durch diese kam es in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb die B 36 für die Dauer der Löschmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden, bei Muggensturm für 30 Minuten, gesperrt werden musste. Neben mehreren Streifenwagen waren die Wehren aus Ötigheim, Bietigheim, Durmersheim und Muggensturm im Einsatz. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhanges der Vorfälle kann eine eventuelle Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 912710 in Verbindung zu setzen.

/rs

