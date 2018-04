Polizeipräsidium Offenburg / Bischweier - Brand durch ...

Bischweier - Brand durch technischen Defekt

Bischweier - Durch einen Brand ist am Dienstagnachmittag ein Gebäude in der Blumenstraße unbewohnbar geworden. Eine Bewohnerin betrat das Anwesen gegen 17 Uhr und bemerkte eine starke Rauchentwicklung. Nach einem erfolgreichen Löscheinsatz der örtlichen Feuerwehr konnte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät als Brandursache ermittelt werden. Der Sachschaden wir auf rund 70.000 Euro geschätzt.

