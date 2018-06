Polizeipräsidium Offenburg / Brand einer Autowerkstatt

Brand einer Autowerkstatt

Achern - Am Samstagnachmittag kam es durch Flexarbeiten zu einem Brand in einer privaten Autowerkstatt, in der mehrere Oldtimer standen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten ca. 150 Badegäste des angrenzenden Schwimmbades evakuiert werden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden.

/Stgl

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/