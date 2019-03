Polizeipräsidium Offenburg / Bühl, A 5 - Ruhezeit ausgenutzt

Bühl, A 5 - Ruhezeit ausgenutzt

Bühl, A 5 - Unbekannte Diebe haben die Ruhezeit eines Berufskraftfahrers in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgenutzt und zwischen 19 Uhr und 2.25 Uhr aus dem Tank seines auf der Rastanlage Bühl abgestellten Sattelzugs circa 500 Liter Diesel abgezapft. Wer Hinweise zu den nächtlichen Machenschaften geben kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07223 80847-0 mit den Ermittlern des Autobahnpolizeireviers Bühl in Verbindung. /wo

