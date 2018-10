Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Alleinbeteiligt gestürzt

Bühl - Alleinbeteiligt gestürzt

Bühl - Die 81 Jahre alte Lenkerin eines Velos stürzte am Donnerstagvormittag und verletzte sich hierbei leicht. Sie befuhr kurz vor 11 Uhr die Schlossstraße, als sie mit ihrem Rad den Bordstein touchierte und in der Folge zu Fall kam. Zur Behandlung ihrer Blessuren wurde die Seniorin in das Krankenhaus nach Bühl gebracht. /ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/