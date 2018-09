Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Arbeitsunfall

Bühl - Arbeitsunfall

Bühl - Ein Mittdreißiger wurde am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Industriestraße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann gegen 5:30 Uhr einen Hubwagen und klemmte sich dabei seine Hand zwischen einem Regal und dem Arbeitsgerät so stark ein, dass er durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das örtliche Krankenhaus gebracht werden musste.



