Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Einbruch in Gartenhütte

Bühl - Einbruch in Gartenhütte

Bühl - Ein noch unbekannter Einbrecher ist in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, in eine Gartenhütte im Gewann Schützenberg gelangt. Der Täter verschaffte sich vermutlich durch Aufbrechen der Eingangstür Zutritt zu dem am Ortsausgang Bühl in Richtung Eisental gelegenen Flurstück. Aus dem Inneren der Hütte wurde ein Mäher sowie Werkzeuge für mehrere hundert Euro entwendet. An der daneben befindlichen Gartenhütte wurde das Schließblech der Eingangstüre beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl gehen von einem Tatzusammenhang aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

