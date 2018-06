Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Kontaktscheu und wenig galant

Bühl - Kontaktscheu und wenig galant

Bühl - Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Weitenunger Straße auf der Suche nach dem Fahrer eines Motorrollers. Dieser war kurz vor 20.30 Uhr mitsamt Sozia unweit der Einmündung zur Fremersbergstraße gestürzt und hatte sich danach ungeniert und wenig galant aus dem Staub gemacht - seine bei dem Malheur leicht verletzte Beifahrerin wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Nachdem sich die 37-Jährige hilfesuchend an das Personal einer nahegelegenen Gaststätte gewandt hatte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher und den Hintergründen seines kontaktscheuen Verhaltens dauern an.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/