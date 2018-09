Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Ohne Führerschein

Bühl - Ohne Führerschein

Bühl - Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl wurde in der Nacht auf Freitag einem 39-jährigen Mazda-Fahrer zum Verhängnis. Der Mann wurde kurz vor 1 Uhr in der Weidmattenstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass er am Steuer seines Wagens gesessen hatte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den Enddreißiger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

