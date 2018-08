Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Radfahrer nach Sturz schwer ...

Bühl - Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Bühl - Der 53 Jahre alte Lenker eines Pedelec stürzte am späten Donnerstag mit seinem Velo und verletzte sich hierbei schwer. Er befuhr die Kappelwindeckstraße gegen 20.30 Uhr talwärts, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, zuerst den Bordstein berührte und in der Folge gegen eine Steinmauer prallte, weshalb er anschließend zu Fall kam. Der 53-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Er wurde zur Behandlung seiner schwersten Verletzungen noch am Abend mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Karlsruhe gebracht. /ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/