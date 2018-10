Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Schreckschusswaffe ...

Bühl - Schreckschusswaffe sichergestellt

Bühl - Am Donnerstagnachmittag hat sich eine Frau besorgt über Notruf an die Polizei gewandt und mehrere Schüsse in der Schuchsfeldstraße gemeldet. Diese sollen kurz vor 16.30 Uhr aus einem dortigen Mehrfamilienhaus abgegeben worden sein. Beamte des Polizeireviers Bühl überprüften umgehend die Anschrift und konnten einen verdächtigen 18-Jährigen feststellen. Dieser räumte ein, dass er eine Schreckschusswaffe besitze und zweimal geschossen habe. Gegen den Heranwachsenden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Waffe wurde von den Polizeibeamten sichergestellt und in amtliche Verwahrung genommen.

/lw

