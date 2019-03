Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Seiner Kleidung entledigt

Bühl - Seiner Kleidung entledigt

Bühl - Für kurzes Aufsehen hat am späten Montagnachmittag ein Mann in der Bühlertalstraße gesorgt, als er sich gegen 17.15 Uhr seiner Kleidung entledigte und kurz danach komplett nackt auf dem dortigen Gehweg lag. Eine hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes kümmerte sich anschließend um den sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Herrn und verbrachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Eine Gefahr oder eine strafbare Handlung ging von dem Mann nach bisherigen Erkenntnissen nicht aus. /wo

