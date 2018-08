Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Unfallflucht

Bühl - Unfallflucht

Bühl - Am Donnerstag, zwischen 05:45 Uhr und 14.45 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Erlenstraße zwei geparkte Autos. Offensichtlich fuhr der Unfallverursacher an einem rechts auf der Fahrbahn geparkten Auto vorbei und streifte die beiden auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Ford und VW. An diesen entstand ein Schaden von 1800 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl, Tel.: 07223990970, in Verbindung zu setzen.

