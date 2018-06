Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Zündelnde Jugendliche

Bühl - Zündelnde Jugendliche

Bühl - Beamte des Polizeireviers Bühl wurden am Montagabend auf einen brennenden Mülleimer am Busbahnhof in der Güterstraße aufmerksam. Die daraufhin hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand gegen 20:30 Uhr ab. Ein Sachschaden ist durch das Feuer nicht entstanden. Ein Zeuge konnte kurz zuvor drei Jugendliche beobachten, die im Bereich des Mülleimers Taschentücher anzündeten. Eine Fahndung anhand der abgegebenen Personenbeschreibung verlief negativ.

