Polizeipräsidium Offenburg / Bühl - Zwei leicht verletzte nach Brand

Bühl - Zwei leicht verletzte nach Brand

Bühl - In einem Betrieb in der Straße `Untere Strut´ kam es am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, zu einem Brand, bei dem nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Personen durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt wurden und mit Atemwegsproblemen in Kliniken kamen. Ein Arbeiter war mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt, als offenbar Produktionsrückstände durch einen Funken in Brand gerieten. Die alarmierte Feuerwehr aus Bühl, die mit einem Löschzug zur Stelle war, hatte den Brand schnell gelöscht. Die Maschine, ein Extruder, und eine Absauganlage wurden durch den Vorfall in Mitleidenschaft gezogen. Außer dem betroffenen Extruder konnte der Betrieb im Anschluss wieder aufgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens kann jedoch noch nicht abgeschätzt werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

