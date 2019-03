Polizeipräsidium Offenburg / Durmersheim - Ermittlungen wegen ...

Durmersheim - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Durmersheim - Zwei Männer stehen im Verdacht, am Mittwochabend mindestens ein in der Forchheimer Straße abgestelltes Auto beschädigt zu haben. Dort wurde kurz vor 19 Uhr der Außenspiegel eines geparkten Opel Vectra abgetreten. Ob ein zweites Auto mit einer Flasche beschädigt wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Von Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten zwei aus Richtung einer dortigen Tankstellte herannahende und erkennbar unter Alkoholeinwirkung stehende Verdächtige kontrolliert werden. Einer der Männer zeigte sich bei der Personalienfeststellung gegenüber den Polizisten ungehalten und musste in seine Schranken gewiesen werden. Ob die beiden Verdächtigen für die Sachbeschädigung in Frage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Bietigheim zeigen.

