Polizeipräsidium Offenburg / Durmersheim - Vandalen im Jugendhaus

Durmersheim - Vandalen im Jugendhaus

Durmersheim - Bislang Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag über ein Fenster in das Jugendhaus in der Weissenburger Straße ein. Nicht nur eine Küchenmaschine, die hinter dem Fenster stand, wurde dabei beschädigt, sondern auch ein an der Decke befestigter Beamer wurde mutwillig zerstört. Ohne etwas zu erbeuten verließen die unbekannten Vandalen die Örtlichkeit wieder und hinterließen einen Schaden von etwa 1.000 Euro.

/rs

