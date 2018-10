Polizeipräsidium Offenburg / Durmersheim - Zeugenaufruf nach ...

Durmersheim - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Durmersheim - Ein noch Unbekannter verspürte in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar den Drang, an gleich zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen den Lack zu zerkratzen und zu beschädigen. So machte sich der nächtliche Vandale mutmaßlich mit einem Schlüssel oder ähnlichem zunächst an einem in der Prätoriusstraße geparkten Wohnmobil zu schaffen, bevor er im weiteren Verlauf den Lack eines im Verdiring abgestellten Volkswagen verunstaltete. Die Höhe des so verursachten Gesamtschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07245 912710 um Hinweise.

