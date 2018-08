Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheim-Altdorf - Bei ...

Ettenheim-Altdorf - Bei Löschversuch schwer verletzt

Ettenheim - Am späten Dienstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, musste die Polizei und die Feuerwehr Ettenheim zu einem Flächenbrand in die Schmieheimer Straße ausrücken. Eine Mittfünfzigerin jätet in ihrem Garten Unkraut und verbrannte es im Anschluss. Hierbei geriet das Feuer vermutlich außer Kontrolle. Beim anschließenden Löschversuch zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

