Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheim - Motorradfahrer schwer ...

Ettenheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Ettenheim - Am Sonntagabend, 22:30 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer auf dem Wirtschaftsweg entlang der B 3 in Richtung Ringsheim. Schließlich wollte er die B 3 überqueren, um in die Freiburger Straße, südlich von Ettenheim, einzubiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer auf der B 3, der ebenfalls in Richtung Ringsheim fuhr. Der Leichtkraftrad-Fahrer prallte gegen den Pkw und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 EUR.

/Him

