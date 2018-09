Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheim - Unerwartetes Fahrmanöver

Ettenheim - Unerwartetes Fahrmanöver

Ettenheim - Das Inventar einer Garage und das Tor derselben wurden am Montagvormittag ´Opfer´ eines missglückten Rangiermanövers am Kirchplatz. Ein Mittsiebziger hatte gegen 10.40 Uhr Gas und Bremse verwechselt und hierbei seinen Mercedes unerwartet zügig in die Garage einer Anwohnerin bugsiert. Der so verursachte Sachschaden beträgt insgesamt etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

