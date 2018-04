Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheim - Unfall mit gestohlenem Auto

Ettenheim - Unfall mit gestohlenem Auto

Ettenheim - Nachdem am Montagmorgen ein 17-Jähriger einen nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassenen Ford in Ettenheim gestohlen hatte, verursachte er mit dem Wagen in der Tullastraße einen Verkehrsunfall. Der Jugendliche war gegen 12 Uhr die Tullastraße in Richtung B3 gefahren, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Fiesta verlor und mit einem weiteren Fahrzeug am Fahrbahnrand zusammenstieß. Durch den Aufprall wurden er und seine 13-jährige Schwester, die als Beifahrerin im Auto saß, leicht verletzt. Davon unbeeindruckt, flüchteten die beiden auf die Kundentoilette eines nahegelegenen Geschäftes. Gegen den Fahrer, der auch über keinen entsprechenden Führerschein verfügt, werden nun verschiedenen Ermittlungen geführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von nahezu 3.000 Euro.

/rs

