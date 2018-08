Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheim - Zusammengestoßen

Ettenheim - Zusammengestoßen

Ettenheim - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstagmittag wurden der Fahrer und die Beifahrerin eines Citroen verletzt. Der 75-jährige Lenker des Citroen fuhr gegen 13.10 Uhr von Orschweier in Richtung Ettenheim, als er die B3 in gerader Richtung überqueren wollte und einen bevorrechtigten herannahenden Lastwagen übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Mittsiebziger leicht und seine sieben Jahre jüngere Begleiterin schwer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in das Klinikum nach Lahr gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. /ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/