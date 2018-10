Polizeipräsidium Offenburg / Ettenheimmünster, L 103 - ...

Ettenheimmünster, L 103 - Motorradfahrer im Begegnungsverkehr zusammengestoßen, zwei Schwerverletzte

Ettenheimünster - Eine Kollision zwischen zwei Motorradfahrern hat am frühen Sonntagabend auf der L 103 zwischen Ettenheimmünster und Streitberg zwei Schwerverletzte gefordert. Der 52 Jahre alte Lenker einer Triumph ist hierbei gegen 17.41 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit der entgegenkommenden Piaggio eines 46-Jährigen zusammengestoßen. Beide Biker wurden durch den Zusammenprall auf den Grünstreifen geschleudert. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der mutmaßliche Unfallverursacher mit einem Rettungshubschrauber in eine Tübinger Klinik geflogen, der 46 Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Lahrer Klinik gebracht werden. Die Fahrbahn war nach Beendigung der Unfallaufnahme kurz vor 19.30 Uhr wieder frei befahrt. Der Sachschaden an den beiden abgeschleppten Motorrädern beziffert sich auf circa 8.000 Euro.

