Polizeipräsidium Offenburg / Forbach - Kradfahrer nach Sturz ...

Forbach - Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Forbach - Am Samstag, um 16.09 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Kradfahrer die B462 von Forbach kommend in Richtung Freudenstadt. Im Bereich der Hesselbachkurve stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn und kam nach ungefähr 50 Metern an der Leitplanke zum Liegen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Das neuwertige Krad ist nur noch Totalschaden, entstand ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro. Die B462 musste zur Bergung und Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis 17.35 Uhr gesperrt werden.

/kol.

