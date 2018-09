Polizeipräsidium Offenburg / Forbach - Motorradunfall

Forbach - Motorradunfall

Forbach - Am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr kam ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der L79 zwischen Bermersbach und Rote Lache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum ca. 3 Meter unterhalb eines Abhangs. Der Lenker musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Sachschaden an der verunfallten Yamaha liegt bei ca. 5000 Euro. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung ca. 2 Stunden (teil-) gesperrt./ rd.

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/