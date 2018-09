Polizeipräsidium Offenburg / Forbach - Schrottreifer Bolide

Forbach - Schrottreifer Bolide

Forbach - Zu einem Unfall auf der L 83, kurz nach der Schwarzenbachtalsperre, kam es am späten Dienstagabend gegen 23:30 Uhr, der nun sogar den Einsatz von Kriminaltechnikern nach sich zieht. In einer über den Schwarzenbach führenden scharfen Rechtskurve verlor der Fahrer eines hochmotorisierten BMW M4 offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Boliden und kam nach links von der Fahrbahn ab und im Bereich der Bushaltestelle `Obere Fahlbrücke´ zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Totalschaden von circa 70.000 Euro sowie ein weiterer Sachschaden von etwa 1.000 Euro an den dort verbauten Schutzplanken. Nach dem Unfall entfernten sich die beiden 24 und 26 Jahre alten Insassen unerlaubt von der Unfallstelle. In der Zwischenzeit wurden jedoch die Rettungskräfte durch das im BMW verbaute Notrufsystem alarmiert. Neben Polizei rückten somit auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Forbach mit mehreren Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Eine Polizeistreife konnte die beiden unverletzten Männer, die jeweils die Fahrereigenschaft abstritten, mehrere hundert Meter von der Unfallstelle entfernt entdecken. Beide sind nicht im Besitz eines Führerscheins, was wohl der Grund für das gegebene Fersengeld sein dürfte. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Unfallermittler der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden werden nun durch Kriminaltechniker bei der Aufklärung des Sachverhaltes und Feststellung des Fahrers unterstützt.

