Polizeipräsidium Offenburg / Forbach - Schwer verletzt

Forbach - Schwer verletzt

Forbach - Nach einem Unglücksfall am frühen Mittwochabend musste ein Kind schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus geflogen werden. Ersten Ermittlungen nach führte ein Senior gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück in Hundsbach mit seinem Luftgewehr Schießübungen durch, als das Kind plötzlich durch die Schusslinie lief. Hierbei wurde es von einem sogenannten Diabolo Projektil getroffen. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

