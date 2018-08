Polizeipräsidium Offenburg / Forbach - Schwerer Verkehrsunfall ...

Forbach - Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Forbach - Am Samstagnachmittag, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der B 462, in Höhe des Bahnhofes Raumünzach, ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Ein mit vier Personen besetzter Pkw befuhr die B 462 von Forbach kommend in Richtung Freudenstadt. Kurz nach dem Bahnhof Raumünzach kam der Pkw, aus bislang unbekanntem Grund, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lkw. Alle vier Insassen im Pkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit zwei Rettungshubschraubern und zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 12000 Euro.

/mh

