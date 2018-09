Polizeipräsidium Offenburg / Freistett - Unfallbeteiligter gesucht

Freistett - Unfallbeteiligter gesucht

Freistett - Bei einem Verkehrsunfall auf der L87, Höhe Freistett, zur Einfahrt Durbanhofstraße wurde am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr ein Jogger beim Überqueren der Straße angefahren. Der beteiligte Pkw-Fahrer hielt an, unterhielt sich noch mit dem Jogger und setzte dann seine Fahrt fort, als dieser versicherte nicht verletzt zu sein. Der betroffene Jogger musste sich jedoch nachträglich in ärztliche Behandlung begeben, weshalb die Polizei jetzt nach dem beteiligten Pkw-Fahrer und anderen Zeugen sucht. Polizeiposten Rheinau: 07844/91149-0.

/jm/ks

