Polizeipräsidium Offenburg / Friesenheim - Kleiner Auslöser, ...

Friesenheim - Kleiner Auslöser, großer Schaden

Friesenheim - Eine kleine Biene sorgte am Montagmittag für größere Folgen. Sie flog gegen 13.30 Uhr in das geöffnete Fenster eines Mercedes und beschäftigte den Fahrer mit viel `Gesumm`. Der 40-Jährige wurde durch den geflügelten Gast im Fahrzeug vermutlich abgelenkt, fuhr auf die Verkehrsinsel in der Schutterner Hauptstraße und beschädigte das dortige Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der 40-Jährige blieb unverletzt, von dem Insekt fehlt seither jede Spur.

/ma

