Polizeipräsidium Offenburg / Friesenheim - Verkehrsunfallflucht ...

Friesenheim - Verkehrsunfallflucht mit drei beschädigten Pkw

Friesenheim - In der Nacht auf Donnerstag, gegen 03:55 Uhr, kam es in Friesenheim, in der verlängerten Straße 'Im Weiertsfeld' zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Dacia-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin, wobei das Kennzeichen an der Unfallörtlichkeit liegen blieb. Als die Polizei bereits mit der Unfallaufnahme betraut war, kehrte der Verursacher an die Unfallörtlichkeit zurück. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Unfallflüchtigen wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen dauern an.

mg

