Polizeipräsidium Offenburg / Friesenheim - Vorfahrtsverletzung

Friesenheim - Vorfahrtsverletzung

Friesenheim - Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstagmittag in der Bohmattstraße unterwegs. Gegen 12:45 Uhr missachtete er an der Kreuzung zur Otto-Hahn-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57-jährigen Mazda-Lenkers. Der durch die Kollision entstandene Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro bilanziert.

/mg

