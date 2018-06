Polizeipräsidium Offenburg / Friesenheim - Zwei Schwerverletzte ...

Friesenheim - Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Friesenheim - Friesenheim - Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall Nach einem Verkehrsunfall auf der B 3 sind heute Nachmittag zwei Schwerverletzte und über 20.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 87 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen auf die B 3 in Richtung Friesenheim einen dort herannahenden Ford übersehen. Dessen 65 Jahre alter Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, dem aus der Straße ´Am Mittelbach´ einfahrenden BMW der Seniorin auszuweichen. Durch den Aufprall zogen sich die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Während sich die 61 Jährige selbstständig vom Beifahrersitz ins Freie retten konnte, musste die Fahrerin des Wagens durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim befreit und notärztlich betreut werden. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung ins St. Josefs Klinkum Freiburg geflogen. Ihre Beifahrerin wird nach Transport mit einem Rettungswagen im Ortenau Klinikum Lahr betreut. Die zwei Insassen des Ford blieben unverletzt. Die B 3 musste zur Durchführung der Arbeiten an der Unfallstelle bis kurz nach 15.30 in beide Richtungen gesperrt werden.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/