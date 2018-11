Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Drogen gefunden

Gaggenau - Drogen gefunden

Gaggenau - Ein lautstark ausgetragener Streit zwischen einem 24 Jahre alten Mann und seiner 21-jährigen Mitbewohnerin am Montagabend in einem Anwesen in der Oststadt hat für das Duo nun unangenehme Konsequenzen. Die durch besorgte Anwohner alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau stießen in der Wohnung neben den beiden Streithähnen nämlich auch auf allerlei verbotene Substanzen. So wurden kurz vor 21 Uhr nicht nur Marihuana, sondern auch andere Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen die beiden wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

/ya

