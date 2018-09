Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Durch die Sonne geblendet

Gaggenau - Durch die Sonne geblendet

Gaggenau - Vermutlich aufgrund der starken Blendung durch die Sonne erkannte ein Ford-Lenker am Dienstagmorgen zu spät, dass die vor ihm fahrende Seat-Lenkerin aufgrund eines parkenden Autos und dem herannahenden Gegenverkehr in der Alois-Degler-Straße anhalten musste. Der 55 Jahre alte PKW-Lenker fuhr auf und verursachte so einen Sachschaden von rund 20.000 Euro. Sowohl der Mittfünfziger als auch die 51 Jahre alte Seat-Fahrerin wurden bei der Kollision gegen 8 Uhr leicht verletzt. /ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/