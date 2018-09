Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Geparkter Wagen stark ...

Gaggenau - Geparkter Wagen stark beschädigt

Gaggenau - Bei einem Unfall wurde ein geparkter Peugeot am Dienstagmorgen in der Sulzbacher Straße stark beschädigt. Der Lenker eines Lastwagens befuhr diese gegen 8.10 Uhr bergwärts in Richtung Sulzbach, als er den dort geparkten Wagen streifte und einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte. Nachdem sich der mutmaßliche Unfallverursacher zunächst vom Unfallort entfernt hatte, kehrte er kurze Zeit später zurück, um seine Personalien zu hinterlassen. /ma

