Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau, Gernsbach - ...

Gaggenau, Gernsbach - Fasnachtsveranstaltung

Gaggenau, Gernsbach - Am Donnerstagabend nahmen etwa 1.000 Besucher an einer Fasnachtsveranstaltung in der Flößerhalle in Gaggenau teil. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau führten während des Abends, als Teil eines `HaLt-Teams´, Jugendschutzkontrollen durch. Dabei konnten sie circa 50 Liter alkoholische Getränke bei Jugendlichen sicherstellen und vor Ort beseitigen. Ein Großteil der Besucher feierte friedlich, jedoch kam es gegen 22:30 Uhr und 23:45 Uhr zu jeweils einem Körperverletzungsdelikt. Ein 29-Jähriger musste kurz vor Mitternacht in Gewahrsam genommen werden, da er sich aggressiv gegenüber anderen Gästen und Mitarbeitern verhielt. Er wurde anschließend in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Zwischen 3 Uhr und 3:40 Uhr kam es in Gernsbach in der Joseph-Haas-Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand zu 17 Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Zeugen konnten eine noch unbekannte vierköpfige Personengruppe dabei beobachten wie sie den Schaden von vermutlich mehreren tausend Euro verursachte. Ob sich die Unbekannten zuvor auf der Veranstaltung in Gaggenau aufhielten, bedarf der weiteren Ermittlungen.

/mb

