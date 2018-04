Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Münzbehälter aufgebrochen

Gaggenau - Münzbehälter aufgebrochen

Gaggenau - Auf einem Tankstellengelände in der Murgstraße sowie einem Werkstattgelände in der Kanalstraße sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen insgesamt drei Münzbehälter von Selbstbedienungs-Staubsaugern aufgebrochen worden. Die Langfinger erbeuteten hierbei einen kleineren Münzgeldbetrag. Eine installierte Videoüberwachung hatte am Montagabend, gegen 22.13 Uhr, in der Murgstraße ein Trio bei der Tatausführung gefilmt. Die drei jungen Männer waren allesamt mit Kapuzenshirts bekleidet. Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/