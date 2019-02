Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Parkplatzunfall - Zeugen ...

Gaggenau - Parkplatzunfall - Zeugen gesucht

Gaggenau - Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, parkte ein Mann seinen grauen Pkw, Ford, S-Max, im hinteren Bereich des Parkplatzes des Netto-Einkaufsmarktes in der Luisenstraße in Gaggenau. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Fahrer eines dunklen Mercedes den geparkten Ford. Der Fahrer des Mercedes wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, 170 cm groß mit Glatze und Oberlippenbart. Er soll in Begleitung einer gleichaltrigen Frau gewesen sein. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887110 zu melden.

