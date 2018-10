Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Schneller ...

Gaggenau - Schneller Fahndungserfolg nach Unfallflucht

Gaggenau - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten am späten Sonntagabend nach einem Zeugenhinweis einen schnellen Fahndungserfolg erzielen. Einer aufmerksamen Dame war kurz vor Mitternacht nicht entgangen, dass ein mutmaßlich auf Irrfahrt befindlicher Sattelzug-Lenker in der Frühlingstraße zunächst eine Mülltonne und nach einem Wendemanöver auch eine Warnbake 'platt machte'. Dessen ungeachtet setzte der 69 Jahre alte Brummi-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte das Schwergewicht samt Fahrer an einer Bushaltestelle in Gernsbach gestellt werden. Der bislang festgestellte Sachschaden beziffert sich auf etwa 300 Euro. Gegen den Endsechziger wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

/wo

