Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Zeugen nach tätlichem ...

Gaggenau - Zeugen nach tätlichem Angriff gesucht

Gaggenau - Die Hintergründe eines tätlichen Angriffs am Sonntagabend in der Lessingstraße sind noch unklar. Fest steht, dass eine Frau mittleren Alters gegen 20.20 Uhr im Bereich der Eckenerstraße von einem unbekannten Mann von hinten angegangen und zwei Mal an den Haaren gepackt wurde. Die Frau konnte sich losreißen und letztlich in Sicherheit bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte, die auf eine sexuell motivierte Straftat hindeuten. Der Angreifer wird als circa 35 bis 40 Jahre, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß mit normaler Figur und Glatze beschrieben. Er war hellhäutig, sprach mit unbekanntem Akzent und trug einen schwarzen Jogginganzug, vermutlich der Marke Adidas sowie weiße Turnschuhe. Hinweise zu verdächtigen Personen werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegengenommen.

/wo

