Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht ...

Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach Zeugen und dem Geschädigten einer Unfallflucht. Der Verursacher der Karambolage in der Bäumbachallee ist hingegen bekannt. Er hatte sich kurz nach dem Malheur bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass er am vergangenen Freitag (14. September) gegen 11 Uhr an der Ausfahrt des EDEKA-Parkplatzes den Anhänger eines VW-Busses gestreift habe. Nachdem dessen Fahrer keine Schäden entdecken konnte, trennten sich die Wege der beiden Autofahrer. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten. /pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/