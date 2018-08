Polizeipräsidium Offenburg / Gaggenau - Zwei Polizisten nach ...

Gaggenau - Zwei Polizisten nach Widerstand verletzt, Zeuge gesucht

Gaggenau - Durch heftige Widerstandshandlungen eines 17-Jährigen am Bahnhof in der August-Schneider-Straße sind am Donnerstagmorgen zwei Polizisten verletzt worden, einer davon gar so schwer, dass er seinen Dienst nicht mehr fortführen konnte. Beide mussten nach dem Vorfall zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau war kurz nach 7.20 Uhr wegen des Jugendlichen zum Bahnhof gerufen worden, weil er im Verdacht steht, ohne gültigen Fahrschein ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt zu haben. Während den polizeilichen Maßnahmen wollte der junge Mann stiften gehen. Ein Zeuge stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und ermöglichte so den Ordnungshütern die vorläufige Festnahme. Hierbei stürzten sowohl der 17-Jährige als auch die Beamten auf den Boden. Mit großem Kraftaufwand gelang es den beiden Polizisten, dem Delinquenten die Handschließe anzulegen. Der Passant und Helfer hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss aller Maßnahmen einem Erziehungsberichtigen überstellt. Ihn erwarten nun verschiedene Strafanzeigen.

