Polizeipräsidium Offenburg / Geld aus Kasse gestohlen - Zeugenaufruf

Geld aus Kasse gestohlen - Zeugenaufruf

Oberkirch - Ein unbekannter Mann entwendete am Samstagabend, um 18.43 Uhr in einem unbeaufsichtigten Moment aus der Registrierkasse eines Imbisses in der Hauptstraße in Oberkirch das Scheingeld. Als die Inhaberin den Mann ertappte, bedrohte er sie verbal und flüchtete. Aufgrund der Hilferufe der Frau stellte sich ihm ein Passant entgegen, den der Mann durch eine bedrohliche Geste von der Verfolgung abbringen wollte. Der Täter flüchtete Richtung Polizeiposten und wurde zwischen den Häusern in der Scheffelstraße vom Zeugen verloren. Beschreibung: ca. 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, kurze, braune Haare. Er trug blaue Jeans und eine schwarze Jacke mit weißem Längsstreifen auf den Ärmeln. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern, Tel. 07841/7066-0 in Verbindung zu setzten.

/Stgl

