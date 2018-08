Polizeipräsidium Offenburg / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Friesenheim - Folgenschwere Auseinandersetzung

Friesenheim - Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern nahm im Verlauf des Freitagabends in einem Bistro in der Lahrgasse ein folgenschweres Ende. Ein Gast soll ersten Erkenntnissen nach gegen 21.45 Uhr plötzlich ein spitzes Werkzeug gezückt und dieses unvermittelt gegen zwei weitere Gaststättenbesucher eingesetzt haben. Ein 55 Jahre alter Mann und sein Begleiter trugen durch die Attacken schwere Verletzungen davon. Während der Angreifer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte das Weite suchte, mussten die zwei Verletzten durch die angerückten Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei beiden Männern besteht derzeit keine Lebensgefahr. Am heutigen Samstagmorgen stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei in Offenburg. Die Staatsanwaltschaft Offenburg und die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat aufgenommen. Es wird geprüft, ob gegen den Mann Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wird. Derzeit ist er vorläufig festgenommen.

