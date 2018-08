Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - Fenster eingeschlagen ...

Gengenbach - Fenster eingeschlagen und eingestiegen

Gengenbach - Pflastersteine eines zugehörigen Parkplatzes nutzte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Unbekannter in der Brambachstraße, um ein Fenster einer Firma einzuschlagen. So entriegelte der ungebetene Gast das beschädigte Fenster, gelangte ins Innere und durchsuchte dort die Büroräume. Mit Beute in noch nicht bekannter Höhe machte dieser sich durch ein weiteres Fenster aus dem Staub. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

