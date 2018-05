Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - Gestürzt und verletzt

Gengenbach - Gestürzt und verletzt

Gengenbach - Vermutlich war eine medizinische Ursache der Auslöser für den Sturz eines Radfahrers am Sonntagmittag. Der 70-Jährige befuhr gegen 14 Uhr den Radweg neben der K5333 von Fußbach in Richtung Gengenbach, als er alleinbeteiligt vom Velo stürzte und sich hierbei verletzte. Neben den Beamten des Polizeireviers aus Offenburg und einer Rettungswagenbesatzung war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann wurde in das Klinikum nach Lahr gebracht.

/ma

