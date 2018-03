Polizeipräsidium Offenburg / Gengenbach - In Bach gestürzt

Gengenbach - In Bach gestürzt

Gengenbach - Ein 14-jähriger Radler kam am Dienstagmorgen aus noch nicht geklärter Ursache alleine nach links von der Oberdorfstraße ab, fiel vom Rad und stürzte dabei einen Meter tief hinunter in die "Haigerach". Zeugen bemerkten gegen 7:30 Uhr den Unfall und zogen den Jungen aus dem Bach. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde er versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Ursache des Unfalles und das Ausmaß der Verletzungen sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

